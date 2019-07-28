Güzel bır sezon bızı beklıyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi, çok iyi bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi. Gaziantep ekibinintakımından transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kulübün resmi YouTube kanalına yaptığı açıklamada,'e geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Gazişehir'i tercih ettiği için mutluluk duyduğunu ve başkanlarının oldukça hırslı biri olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı. DAHA DA İYİ OLABİLİRİZ"ÜSTdiye konuşan tecrübeli futbolcu,dedi.