Güzel bır sezon bızı beklıyor

SÜPER Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Alin Tosca
, çok iyi bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi. Gaziantep ekibinin Yunanistan'ın PAOK
takımından transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kulübün resmi YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep
'e geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Gazişehir'i tercih ettiği için mutluluk duyduğunu ve başkanlarının oldukça hırslı biri olduğunu belirterek, "Kendisi çok hırslı bir teknik adam. Enerjisi çok yüksek ve bunu her zaman takımına yansıtır. Maçları kazanmak için her şeyini verecektir. Eminim çok iyi bir sezon bizi bekliyor. Burada hepimizin ortak hedefi var"
ifadelerini kullandı. DAHA DA İYİ OLABİLİRİZ
"ÜST sıralarda yer almak istiyoruz"
diye konuşan tecrübeli futbolcu, "İyi bir takımımız var ve iyi çalışarak daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ligin başlamasını heyecanla bekliyorum"
dedi.