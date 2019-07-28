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Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı
HATAY'IN Belen ilçesinde, hasta taşınan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Belen Cırtıman yol kavşağında meydana geldi. Reyhanlı ilçesinden İskenderun'a hasta taşıyan sürücüsü ve plakası bilinmeyen ambulans ile Meriç Kurtulan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Meriç ve Menduha Kurtulan ile ambulanstaki hasta Suriye uyruklu Ali Neko (41) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan iki yaralı içeriden çıkarıldı. Ambulanstaki sağlıkçıların ve olay yerine gelen takviye ekibin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Meriç Kurtulan ise ilçedeki özel hastanede tedaviye alındı.
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Hasta taşıyan ambulans otomobile çarptı
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