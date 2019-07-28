Televizyon kablosu tartışması amca katili yaptı

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Mersin'inErdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesinde amca yeğen arasında çıkan tartışmada yeğeni tarafından kalbinden bıçaklanan amcanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre amca Mustafa Kara (53) ile yeğeni Kenan K. arasında bir televizyon kablosunun kopması ile ilgili tartışma yaşandı. Tartışma sonrası yeğen Kenan K. Eline geçirdiği bıçakla amcasına rastgele salladı. Kalbine bıçak darbesi alan amca olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı ise Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.