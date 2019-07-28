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Televizyon kablosu tartışması amca katili yaptı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019
Televizyon kablosu tartışması amca katili yaptı
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesinde amca yeğen arasında çıkan tartışmada yeğeni tarafından kalbinden bıçaklanan amcanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre amca Mustafa Kara (53) ile yeğeni Kenan K. arasında bir televizyon kablosunun kopması ile ilgili tartışma yaşandı. Tartışma sonrası yeğen Kenan K. Eline geçirdiği bıçakla amcasına rastgele salladı. Kalbine bıçak darbesi alan amca olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı ise Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Televizyon kablosu tartışması amca katili yaptı
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