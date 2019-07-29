Gazişehir ‘yenileniyor’

BUGÜN NELER OLDU

Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir revizyona gitti.Kırmızı-siyahlılar, daha sonraveile yollarını ayırdı.Gazişehir, iç transferdeGaziantep ekibi, ilk dış transferiniFCSB'de forma giyenBolton'da forma giyenkırmızı-siyahlılar,Kayseri'den Kana Bıyık ile 3 yıllık sözleşmeye imzaattı. PAOK'tan Tosca ile 2, Guingamp'tan Djilobodji'yide 3 yıllığına kadrosuna kattı.