Gazişehir ‘yenileniyor’

Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir revizyona gitti. Teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşan Gazişehir, geçen yıl kadrosunda yer alan isimlerden öncelikle Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan'a veda etti.
Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru
ve Rıdvan Şimşek
ile yollarını ayırdı.
KADROYA KATILAN İSİMLER TECRÜBE ABİDESİ
Gazişehir, iç transferde Junior Jefferson ile 3, Mehmet Erdem Uğurlu ve Günay Güvenç ile de ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziantep ekibi, ilk dış transferini
FCSB'de forma giyen sol bek Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı.
Bolton'da forma giyen Polonyalı sağ bek Olkowski ve G.Saray'dan Muğdat Çelik'i ikişer yıllığına kadrosuna dahil eden
kırmızı-siyahlılar,
Kayseri'den Kana Bıyık ile 3 yıllık sözleşmeye imza
attı. PAOK'tan Tosca ile 2, Guingamp'tan Djilobodji'yi
de 3 yıllığına kadrosuna kattı.