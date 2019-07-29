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Gaziantep'inAraban ilçesinde yerli domates hasadı başladı. Araban Ovası'nda Bu yıl ilk defa Mayıs ayının ilk haftasında 30 dönüm tarlada turfanda organik fidelerinden dikimi yapılan yerli domateslerin hasadına başlandı. Arabanlı üretici Özer Karademir (43), Araban Ovası'nda bu yıl ilk defa 30 dönüm tarlanın tamamına dikimini yaptığı turfanda organik yerli domatesin hasadına başladığını, bölge ve ilçe halkının tarlada organik yerli domatese yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Çiftçi Özer Karademir, ''Arabanlı üretici olarak bu yıl ilk defa Araban Ovası'nda tarlada yerli domates yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl ilk defa ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesi 30 dönümlük tarlaya Mayıs ayının ilk haftasında fidelerle dikimini yaptığım domateslerin hasadına başladığım bu gün bir dönüm tarlada yaklaşık 7-8 ton civarında domates alıyorum. Tadı, lezzeti ve sağlığı nedeniyle bölge ve ilçe halkının tercih ettiği turfanda organik yerli domatesin tarlada bir kilogramını 1,5 lira'dan satıyorum" dedi.