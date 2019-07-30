Payasspor’da hazırlıklar sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, Bolu Termal Oteli Tesisleri
'nde Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz
yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah yapılan antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması yapan mavi beyazlıların akşam antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada oynanan maçın ardından ise gruplar halinde yüksek tempoda aerobik koşu yapıldı akşam antrenmanı stretching ile sona erdi.
Kulüp başkanı Mehmet Arslan Moral
, yönetim kurulu üyesi Mustafa Akyol
ile birlikte takımı ziyaret etti. Teknik direktör Cem Cambazdan
bilgi alan başkan Arslan daha sonra takımın yaptığı antrenmanı izledi.