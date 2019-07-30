Payasspor’da hazırlıklar sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor,'ndeyönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah yapılan antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması yapan mavi beyazlıların akşam antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Kulüp başkanı Mehmet, yönetim kurulu üyesiile birlikte takımı ziyaret etti. Teknik direktörbilgi alan başkan Arslan daha sonra takımın yaptığı antrenmanı izledi.