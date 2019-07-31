Gaziantepli bıçakçılarda ‘kurban’ mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Gaziantep Kalesi çevresinde faaliyet gösteren bıçakçılar, bazı müşterilere imal ettikleri ürünlerin satışını yaparken, bazı vatandaşların da bıçaklarını bileyliyor. Bölgedeki bıçakçılar, kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere de bıçak satıyor. Bıçakçı ustası Cuma Alaca, Kurban Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Bıçakçı ustası Kemal Kaplan da Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti. Alışveriş yapan Aziz Doğan ise tatil için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Babam özellikle buradaki esnaftan bıçak almamı istedi" diye konuştu.