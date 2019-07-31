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ÇukurovaÜniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Geçmişten Günümüze İletişim Araçlarının Kentin Sosyo- Kültürel Yapısındaki Yeri: Adana Dosyası" adlı proje kapsamında oluşturulan İletişim Araçları Müzesi açıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şeref Erdoğan ile Prof. Dr. İbrahim Halil Elekçioğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Çubukçu, bağışçılar, akademik ve idari personel ve öğrencilerin katılımıyla açılışı yapılan ÇÜ İletişim Araçları Müzesinde radyolar, fotoğraf ve film makineleri, film afişleri, daktilolar, projeksiyon cihazları başta olmak üzere çok sayıda iletişim aracı yer alıyor.