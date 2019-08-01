Duygu Arslan Merinosspor’da

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından'dan orta oyuncusuile sözleşme imzaladı.Kulüp başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, uzun bir çalışma sonucunda Duygu Arslan ile masaya oturduklarını ve mavi-beyaz renklere kattıklarını söyledi. Bağcı,şeklinde konuştu.