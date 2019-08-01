Duygu Arslan Merinosspor’da

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ürkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Merinosspor, Türk Hava Yollarıspor
'dan orta oyuncusu Duygu Arslan
ile sözleşme imzaladı. Arslan, Merinosspor'da oynayacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.
Kulüp başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, uzun bir çalışma sonucunda Duygu Arslan ile masaya oturduklarını ve mavi-beyaz renklere kattıklarını söyledi. Bağcı, "Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik ve hiç yenilmeden şampiyon olduk. Bu sezon 1. Lig'e layık bir takım kurabilmek için kolları sıvadık, birçok transfer yaptık. Bunlardan en önemlisi Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları'nın orta oyuncusu Duygu ile sözleşme imzaladık"
şeklinde konuştu.