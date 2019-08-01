Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Duygu Arslan Merinosspor’da

Merinosspor’da

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Duygu Arslan Merinosspor’da
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Merinosspor, Türk Hava Yollarıspor'dan orta oyuncusu Duygu Arslan ile sözleşme imzaladı. Arslan, Merinosspor'da oynayacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Kulüp başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, uzun bir çalışma sonucunda Duygu Arslan ile masaya oturduklarını ve mavi-beyaz renklere kattıklarını söyledi. Bağcı, "Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik ve hiç yenilmeden şampiyon olduk. Bu sezon 1. Lig'e layık bir takım kurabilmek için kolları sıvadık, birçok transfer yaptık. Bunlardan en önemlisi Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları'nın orta oyuncusu Duygu ile sözleşme imzaladık" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Duygu Arslan Merinosspor’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN