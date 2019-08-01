İlk fıstık hasadına altın

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Gazıantep'te yılın ilk kırmızı kabuklu antepfıstığı hasat edildi. Sezonunun ilk mahsul antepfıstığını borsaya getiren çiftçi, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Köyünde çiftçi İsmail Danabaş tarafından 30 dönümlük bahçede yetiştirilen antepfıstığı, 2019 yılının ilk mahsul antepfıstığı olarak kayıtlara geçti. Normal hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak, doğal kırmızı rengine ve tadına kavuşan sezonun ilk antepfıstığı için Gaziantep Ticaret Borsası'nda ödül töreni düzenlendi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Meclis Üyesi Ahmet Ulu ve Genel Sekreter Özgür Bayram'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, çiftçi İsmail Danabaş, yılın ilk antepfıstığı üreticisi olarak tam cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Sezonun ilk mahsul kırmızı kabuklu antepfıstığını yetiştirme başarısı gösteren üreticiyi tebrik eden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, bol kazançlı ve bereketli bir hasat sezonu geçmesi temennisinde bulundu. Geleneksel olarak her yıl ilk antepfıstığını yetiştiren çiftçiyi altınla ödüllendirdiklerini kaydeden Akıncı, "Şehrimizin ismini taşıyan antepfıstığı bizim göz bebeğimiz. Bu nedenle çiftçimizin hasat sevincine ortak olmak için tam altınla ödüllendiriyoruz" dedi. Çiftçi İsmail Danabaş ise sezonun ilk mahsul antepfıstığını yetiştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Fıstıklarının geçen hafta içerisinde istenilen olgunluğa ulaştığını vurgulayan Danabaş, "İlk hasadı ailemizle birlikte yaparak borsamıza getirdik. Yılın ilk antepfıstığını yetiştirmekten dolayı çok mutluyum" diye konuştu.