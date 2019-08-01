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İngiliz hasta Yakın Doğu’da şifa buldu

Giriş Tarihi: 1.8.2019
İngiliz hasta Yakın Doğu’da şifa buldu
Obezıte Cerrahisi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ni tercih eden İngiliz hasta, 10 günde 10 kilo vererek ülkemizden ayrıldı. Sağlık turizmine yönelik yatırım ve tanıtım faaliyetlerinin sonucu olarak Güney Kıbrıs'tan ve 3. Dünya ülkelerinden ülkemizi tercih etmeye başlayan hastalar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde aldıkları tedavilerinin ardından ülkelerine dönüyorlar. Obezite cerrahisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Kalbim Arslan, "Obezite cerrahisi hastaları kliniğimize başvurduğu zaman hemen ameliyat kararı vermiyoruz. Öncelikle hastalarımızı endokrin ve psikiyatri anabilim dalları ile beslenme ve diyetetik merkezinin dahil olduğu multidisipliner yaklaşımı ile değerlendiriyoruz" dedi.
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İngiliz hasta Yakın Doğu’da şifa buldu
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