Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Merve hayalinin peşinden koşuyor

Merve hayalinin peşinden koşuyor

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Merve hayalinin peşinden koşuyor
GEÇEN sezonu Hatay Büyükşehir Belediyespor'da tamamladıktan sonra Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan milli basketbolcu Merve Aydın, heyecanlı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Aydın, "Transferimden sonra gitme fırsatım olmadı ama Fransızca çalışmaya başladım. Türkiye liginden farklı bir ligde oynayacağım, bunun için heyecanlıyım. Kariyer planlamamda menajerim Ceren Ateş ile bunu daha önce konuşmuştuk; Avrupa'da oynamak, kalıcı olmak ve bu planlama doğrultusunda böyle bir karar verdik. A takım seviyesinde belli bir süreden sonra çok ciddi başarılara imza atacağına eminim" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merve hayalinin peşinden koşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN