Merve hayalinin peşinden koşuyor

GEÇEN sezonu Hatay Büyükşehir Belediyespor'da tamamladıktan sonra Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan milli basketbolcu Merve Aydın, heyecanlı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki Aydın, "Transferimden sonra gitme fırsatım olmadı ama Fransızca çalışmaya başladım. Türkiye liginden farklı bir ligde oynayacağım, bunun için heyecanlıyım. Kariyer planlamamda menajerim Ceren Ateş ile bunu daha önce konuşmuştuk; Avrupa'da oynamak, kalıcı olmak ve bu planlama doğrultusunda böyle bir karar verdik. A takım seviyesinde belli bir süreden sonra çok ciddi başarılara imza atacağına eminim"
şeklinde konuştu.