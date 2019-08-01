Sıcaktan bunalan hayvanlara kokteyl

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların büyük kısmı barınaklarındaki gölgeliklerde yatarken, bazılarına ise dondurulmuş meyve kokteylleri ve dondurulmuş et verilerek serinletilmeye çalışılıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, 325 tür ve 7 bini aşkın hayvanın barındığı Hayvanat Bahçesi'nin sıcaktan etkilenen bazı sakinleri için ise çeşitli tedbirler alındı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat bahçesinde ayı, aslan ve kaplanlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Ancak bakıcılar hayvanları sıcakların üst seviyeye çıktığı saatlerde, dondurulmuş meyve kokteyli ve dondurulmuş et ile besleyerek serinlemelerine yardımcı oluyor. Ayı ve yırtıcı hayvanların bakıcılarının verdiği buz kokteylleri ile karınlarını doyurarak serinlemesini ziyaretçiler ilgiyle izliyor. Sıcaktan etkilenen deve ve devekuşları ise bakıcıları tarafından sık sık vücutlarına hortumla su sıkılarak serinletiliyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklara karşı tedbirleri aldıklarını söyledi.