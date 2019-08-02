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Bostan: Yenikapı ruhunu asla bozamayacaksınız

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Bostan: Yenikapı ruhunu asla bozamayacaksınız
AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan, "İl Başkanımız Cesim Ercik hakkında Yerel ve Ulusal medyada Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeleriyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. MHP Belediye meclis üyelerinin Akdeniz ilçe Belediyesi çalışmalarını engellediği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını İl Başkanı Cesim Ercik'in böyle bir açıklama yapmadığını belirten İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Levent Ali Bostan, "İl Başkanımız Cesim Ercik hakkında Yerel ve Ulusal medyada Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeleriyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İl Başkanımız Cesim Ercik'in böyle bir açıklaması veya ifadesi yoktur" dedi.
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Bostan: Yenikapı ruhunu asla bozamayacaksınız
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