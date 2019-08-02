Büyükşehir’de işten çıkarılan arkadaşlarımızın yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'la sohbet etti. Varlı ve Avcı ziyaret sırasında Adana'nın gündeminden düşmeyen Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımları ile ilgili sorunları dile getirdi. Milletvekili Varlı, "Cumhur İttifakı olarak işken atılan arkadaşlarımızın yanındayız. Yaşadıkları sıkıntılarla birlikte onlarda destek olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, genel başkanının işçi çıkarılmayacağı konusunda verdiği sözü tutmuyor" diye konuştu. "Herkesin Kurban Bayramı heyecanı yaşadığı bu günlerde belediye çalışanları maalesef çok tedirgin" şeklinde konuşan Muharrem Varlı, "Herkes işten çıkarılma korkusu yaşıyor. Şu ana kadar iki bine yakın kişi çıkarıldı. Devamı da gelecekmiş. İşten atılan işçi arkadaşlarımızın yanında yer alacağız" dedi.