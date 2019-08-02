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Evlilik teklifi için pankart açtırdı

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Evlilik teklifi için pankart açtırdı
HATAY'IN İskenderun ilçesinde, Fenerbahçe taraftarı Okan Bahriyeli, çay bahçesinde evlenme teklifinde bulunduğu sevgilisi için denizdeki tekneden 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırdı. İskenderun sahilinde, çay bahçesinde sevgilisi Nazile Özbek ile oturan Okan Bahriyeli, sohbete başladı. Bahriyeli, kız arkadaşıyla konuşurken, denize açılan gezi teknesindeki arkadaşları da 'Sarıma lacivert olur musun, benimle evlenir misin?' pankartını açıp, çay bahçesine yaklaştı. Pankartı gören Özbek ise şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı. Bu sırada Okan Bahriyeli, diz çökerek, yanında getirdiği yüzüğü Nazile Özbek'e uzatıp, evlenme teklifinde bulundu. Özbek, teklifi kabul ettiğini söyledi.
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Evlilik teklifi için pankart açtırdı
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