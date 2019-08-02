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Gönüllüler Samandağ kumsalında 24 saat görevde

Yeşil Deniz Kaplumbağası ve türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olan Samandağ kumsalında yumurtlama dönemi sürüyor

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Gönüllüler Samandağ kumsalında 24 saat görevde
YEŞIL deniz kaplumbağaları (Chelonia mydas) ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları Türkiye'nin en önemli 3. üreme kumsalı olan Hatay'ın Samandağ kumsalına yumurtalarını bırakmaya devam ediyor. Mayıs ayının sonlarına doğru başlayan yumurtlama döneminde yeşil deniz kaplumbağaları Samandağ sahillerine bin 200 tane yuva bıraktı. Her yuvaya 100 ila 200 arasında yumurta bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının, bıraktıkları yumurtaların kuluçka dönemi 55-60 gün sürüyor. 50-60 gün sonra yumurtaların yüzde 75'inden yavru kaplumbağa çıkıyor. Bu yavru kaplumbağalardan ise yine yüzde 75'i denize ulaşmayı başarıyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalarının korumasını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bektaş Sönmez ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen gönüllü öğrenci grubu yapıyor. Öğrencilerin mesaileri Deniz kaplumbağaları gece yumurtladıkları içinde gece 22.00'de başlıyor ve ertesi günü öğle saatine kadar devam ediyor. Her gece 14 kilometrelik sahili tarayan gönüllü öğrenciler, yumurtlamak üzere sahile çıkan kaplumbağaların yumurtalarını bıraktıktan sonra yüzgeç, boy, en ve kafa ölçülerini alıp, kaplumbağanın yüzgecine barkot taktıktan sonra denize salıyorlar. Deniz kaplumbağası yuvadan ayrıldıktan sonra da yuvayı işaretleyerek işaretledikleri yuvayı her gün kontrol ediyorlar.

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Gönüllüler Samandağ kumsalında 24 saat görevde
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