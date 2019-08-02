Adana'da bir kamyonet,
evin bahçe
duvarına çarptı.
Alınan bilgiye
göre, C.D. idaresindeki
07 MAR 02
plakalı kamyonet, merkez
Seyhan ilçesi Şıh Cemil
Caddesi'nde tek katlı bir
evin önce bahçe duvarına,
ardından da buradaki zeytin
ağacına çarparak durabildi.
Ölen ya da yaralananın
olmadığı
kazada büyük
çapta hasar oluştu.
Olay sırasında
evde olmayan
ve ismi belirtilmeyen ev
sahibi ile yakınları duruma
tepki gösterdi. Yapılan
hasar tespit çalışmasının
ardından sürücü C.D. ifadesi
alınmak üzere Hürriyet
Polis Merkezine götürüldü.