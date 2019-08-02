Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı

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Adana'da bir kamyonet,evin bahçeduvarına çarptı.Alınan bilgiyegöre, C.D. idaresindeki07 MAR 02plakalı kamyonet, merkezSeyhan ilçesi Şıh CemilCaddesi'nde tek katlı birevin önce bahçe duvarına,ardından da buradaki zeytinağacına çarparak durabildi.Ölen ya da yaralananınolmadığıkazada büyükçapta hasar oluştu.Olay sırasındaevde olmayanve ismi belirtilmeyen evsahibi ile yakınları durumatepki gösterdi. Yapılanhasar tespit çalışmasınınardından sürücü C.D. ifadesialınmak üzere HürriyetPolis Merkezine götürüldü.