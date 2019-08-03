Çocuklar amelıyata akülü arabayla gidiyor

Çukurova? Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'n de tedavi gören miniklerin ameliyathaneye gidişlerini daha eğlenceli ve stresten uzak bir hale getirmek amacıyla Seyhan Rotary Kulübü, Seyhan Rotaract Kulübü ve Seyhan Interact Kulübü tarafından ortaklaşa yürütülen proje hastane yönetimine akülü araç bağışında bulunuldu. Akülü araçlar düzenlenen programda verildi. Törene Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, Doç. Dr. Mazhar Özsoy'un yanı sıra diğer ilgili isimler katıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı minik hastaların cerrahi

operasyonlara giderken ister istemez stresli olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Seyhan Rotray Kulübü Başkanı Serdar Mart, Prof. Dr. Nejat Narlı'ya akülü aracın anahtarını teslim etti.

Narlı, bu stres ve korkuyu en aza indirmek amacıyla Avrupa'da da örnekleri olan akülü araç uygulamasını faaliyete geçirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti.

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