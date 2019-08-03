Öğrenciler sınavlarındaki başarılarıyla gururlandırdı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu İlkokulu öğrencileri dünyada yabancı dil eğitimini derecelendiren en önemli kurumlardan biri olan Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği İngilizce sınavlarında % 100 başarıya ulaştı. Toplamda 136 öğrencinin girdiği sınavlarda; 52 öğrenci Starters, 43 öğrenci Movers, 41 öğrenci de Flyers sınavlarında başarı elde ederek Cambridge Başarı sertifikası almaya hak kazandı. Okuma-yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşan ve en yüksek not olan 15 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 72 öğrenci 15, 32 öğrenci 14, 6 öğrenci 13, 9 öğrenci 12, 2 öğrenci 11, 15 öğrenci de 10'ar puan alarak başarı gösterdi. İngilizce Bölüm Başkan Yardımcısı Deniz Özkan, elde edilen başarılarından dolayı öğrencilerini kutlayarak, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.