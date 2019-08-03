Tarsus’ta görev dağılımı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Tarsus İdmanyurdu'nun yeni yönetimi görev bölümü yaptı. Mustafa Tamer Şendağ başkanlığındaki Tarsus İdmanyurdu yönetiminde görev bölümü şu şekilde yapıldı: "Musa Atay Asbaşkan, Ali Seçer Mali İşlerden Sorumlu 2. Başkan, Hakan Canan Can 2. Başkan Medya ve Basın Sorumlusu, Duran Çalışır 2. Başkan ve Teknik ve Basın Sorumlusu, Ramazan Bozdağ 2. Başkan Sosyal İşler Sorumlusu, Ferit Çetiner 2. Başkan İdari İşler Sorumlusu, Ahmet Koçak Genel Sekreter, İsa Ataman Muhasip Üye, Hüseyin Kaplan Kulüp İdari Amiri, Ender Özinç Genel Kaptan, Üye Turgay Hacıosmanoğlu, Üye Ozan Levent, Üye Adnan Özyürekoğlu, Üye Ramazan Alıcı."