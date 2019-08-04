3 bin 230 çocuğa bilim atölyesi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde açılan Yaz Bilim Atölyeleri'ne 3 bin 230 çocuk katıldı. 18 Haziran 2019 tarihinde başlayan atölye çalışmaları, 06-16 yaş grubundaki katılımcıların ücretsiz olarak faydalandı, açılan 156 atölye, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda uzun bir yaz tatiline giren çocuklar, Gezegenevi'nde zamanını dolu dolu geçiriyor. Düzenlenen atölyelerle, bilim ve teknolojiye gönül veren, kendisine güvenen, takım çalışması ve iş birliği kurabilen, bilgiyi paylaşabilen, etkileşimli öğrenebilen, analitik düşünebilen ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi amaçlandı. Robot, teknoloji, astronomi, uzay, fizik, kimya, biyoloji ve anasınıfı başlığı altında açılan atölyelere, 3 bin 230 başvuru oldu. Bunun yanı sıra günü birlik ziyaretçilerle gezi gruplarına yönelik atölyeler düzenlendi. Geçen yıl 2 bin 485 kişinin katıldığı atölye çalışmalarına bu yıl 3 bin 230 çocuk katıldı.