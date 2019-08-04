Adana’dan getirdiler Niğde’de yakalandılar

BUGÜN NELER OLDU

Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre Adana ilinden uyuşturucu getirerek, Niğde Merkez, Çiftlik ilçesi ve bölgesinde satış gerçekleştirileceği bilgisi üzerine ekipler hareke geçtiler. Yapılan çalışmalar sonucunda Yeşil Gölcük te durdurulan özel otomobil de bulunan T.E., V.S. ve N.Ö. adlı kişiler ve otomobil içerisinde esrar ve extacy hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi den T.E. adlı kişi uyuşturucu ticareti ve imalatı yapmak suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 ayda toplam 23 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, 989 kök esrar bitkisi, 1125 gram kubar esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve haşhaş tohumu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 27 şüpheli hakkın da işlem gerçekleştirildi. Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.