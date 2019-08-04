İşte Nığde’dekı su kesıntısının sebebı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye meclisi toplandı. Başkan Emrah Özdemir son günlerde yaşanan su kesintisinin nedenini açıkladı. Belediye Meclisinin bu günkü toplantısında çok önemli konular görüşüldü. Toplantısı sırasında Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e yöneltilen su kesintileri konusu ile ilgili olarak başkandan açıklama geldi. Başkan Özdemir, su kesintilerinin sebebinin suyun yetersiz kalmasından kaynaklandığını fakat suyun yetersiz olmasının sebebinin de kaçak kullanımdan kaynaklandığını söyledi. Başkan Özdemir yaptığı açıklamasında şunları söyledi. "Niğde'de bizzat kendim şahit olduğum, vatandaş saatten önce bir kaçak bağlantı ile bahçesine fıskiye koymuş bahçe suluyor. Bu Niğde de çok fazla durumda olduğunu tahmin ediyoruz. Şu an zaman zaman mevcut bu şehre yetmediği için su kesintisi oluyor. Şimdi gece ekipleri oluşturduk. Kaçak ve kayıplarla ilgili olarak yapılacak bu çalışmalar sonucunda tespit edilenlerin gözünün yaşına bakılmayacak. Bu kişiler kimin tanıdığı, kimin akrabası olursa olsun gereken yapılacak."