KET ve PET sınavlarında başarı bir kez daha geldi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji'nin öğrencileri Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce temel seviye yeterliliği KET (Key English Test) ve PET (Preliminary English Test) sınavlarında büyük başarı elde etti. Dil öğrenmenin dört becerisi olan okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü sınavlara katılan 19 öğrencinin yüzde 100 başarıya ulaştığı bildirildi. Cambridge Üniversitesi'nin öğrencilerin İngilizce yeterliliğini ölçmek amacıyla dünyanın 65 ülkesinde standart olarak uyguladığı KET ve PET sınavına katılan Yakın Doğu Koleji'nden 13 öğrenci üstün başarı derecesi olan (PASS with Distinction), 5 öğrenci de yüksek derece (PASS with MERİT) ile geçme başarı gösterdi.