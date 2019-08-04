Nijerya’da kaçırılan işçi ailesine kavuştu

Yaklaşık 4 yıldır Nijerya'nın Kwara kentinde işçi olarak çalışan Ergün Yurdakul, beraberindeki 3 Türk işçi arkadaşıyla birlikte alışveriş yapmak için şehirden ayrıldı. Bu sırada peşlerinde motosikletli iki kişi Türk işçileri takip etmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, kendilerini takip eden şahıslardan kurtulabilmek için şehir merkezindeki kalabalık bir kafeye girdi. Buraya da giren saldırganlar yanlarındaki uzun namlulu tüfeklerle havaya ateş açarak işçileri rehin aldı. Fidye için kaçırıldıkları öğrenilen işçilerin kurtarılması için Nijerya hükümeti devreye girdi. Silahlı kişilerin kimliklerini belirleyen Nijerya polisi, bu kişilerin ailelerini gözaltına alındı. Bunun üzerine silahlı kişiler 26 Temmuz Cuma günü Türk işçileri fidye almadan bırakmak zorunda kaldı. Kaçırılmalarının üzerinden bir hafta geçtikte sonra serbest bırakılan 4 Türk işçiden Ergün Yurdakul ve Seyit Emre Çelik, geçtiğimiz gün başkent Abuja'dan hava yoluyla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na inen işçiler, vatanlarına dönmenin ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kurtulan işçilerden Ergün Yurdakul ise gece saatlerinde memleketi Adana'ya döndü.

Nijerya'da yaşadıkları korku dolu bir haftayı anlatan Ergün Yurdakul, "Bizi yol boyunca takip eden iki kişi, oturduğumuz kafeye gelerek havaya ateş açtı. Hedeflerinin biz olduğunu orada anlamış olduk. Sonrasında şehrin arkasında bulunan ormanlık bir alana götürüldük. Yaklaşık 2 saat boyunca başımıza silah dayalı vaziyette yürüdük. Çok az ekmek ve biraz su veriyorlardı bize. Bazen aç kalıyorduk, bazen de dere yataklarından su içiyorduk. Herhangi bir darp veya işkence durumu olmadı. Sadece fidye amaçlı kaçırıldığımızı söylediler. Sonrasında onların aileleri de gözaltına alınınca bizi bırakmaz zorunda kaldılar" diye konuştu.



HASRET GİDERDİ

Yurdakul, Sarıçam ilçesinde yaşadıkları evlerinde annesi Emine, babası İbrahim ve eşi Sıdıka Yurdakul ile buluşarak hasret giderdi. Yurdakul ailesi, Ergün Yurdakul'un yokluğunda büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür etti. Yurdakul, şunları söyledi: "Kurtarılmamızı sağlayan Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür ederim. Fidye verilmedi, çünkü bizi kaçıranların aileleri gözaltına alındı. O arada bırakmak zorunda kaldılar. Şirketimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Aileme kavuştum, çok mutluyum, sevinçliyim. Allah kimsenin başına vermesin. Diğer arkadaşlarım da inşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar. Şimdilik ne yapacağım konusunda bir planım yok, çünkü biraz kendimi toparlamam gerekiyor. Önce sağlık önemli. Aileme kavuştum, gerisi önemli değil."