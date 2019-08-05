Anız yakana hapis cezası

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Adana'da Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, mısır hasadı sonrası tarlada kalan anızı yakmanın topraktaki organik maddeleri öldürdüğünü söyledi. İncefikir ayrıca, anız yakanların soruşturma açılması durumunda 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. İncefikir, bölgede yaklaşık 1 milyon dekar alanda ekilen mısırın hasadının başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, tarlasındaki anızı yakanın parasını da ateşe verdiğini ifade etti. Tarlada kalan anızın yakılmadan, sap parçalama makinesi ile ezilip aynı yere organik madde olarak bırakılabildiğini söyleyen İncefikir, "Yakılan anız, topraktaki tüm organik maddeleri yakıp yok ediyor" dedi. İncefikir, "Mikroorganizmaların yanmasıyla toprağımızı çoraklaştırıyoruz. Çukurova'da toprağımızdaki mikroorganizma miktarı 40 yıl önce yüzde 2-3 seviyelerindeyken, bugün bu miktarın 0.8'lerin altına düştüğünü görüyoruz. Toprağın 1 gramında 1 milyar bakteri bulunuyor. Bunlar bizim toprağımızın bereketi diyebileceğimiz organizmalar. Toprağı ateşe vererek bu canlıları yok ediyoruz" dedi. İncefikir, anız yakmanın suç olduğunu vurgulayarak, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hasat sonrası anız yakarak kenti duman altında bırakanların cezalandırılacağını açıklamıştı. Başsavcılık anız yakarak doğaya, çevreye ve canlılara zarar verenler hakkında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatılacağını bildirmişti. Yani tarlasındaki anızı yakan ceza alabilir" diye konuştu.