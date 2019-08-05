Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gazi’nin yenileri antrenmana çıktı

Gazi’nin yenileri antrenmana çıktı

Yeni sezona hazırlanan kırmızı-siyahlı takımın çalışmasında takıma son katılan Diarra, Pawlowski ve Lodygin de yer aldı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Gazi’nin yenileri antrenmana çıktı
Süper Lig kulüplerinden Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin, takımla ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti. 'HOŞ GELDINIZ'
Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıkarken futbolculara hoş geldin partisi de düzenlendi. Futbolcular, antrenmana ısınma çalışmaları ile başladı. Top kapma organizasyonu sonrası koordinasyon çalışmaları yapan Gaziantep ekibi, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi’nin yenileri antrenmana çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN