Gazi’nin yenileri antrenmana çıktı

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üper Lig kulüplerinden Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski ve Yuri Lodygin
, takımla ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri
'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti. 'HOŞ GELDINIZ'
Yeni transferler Diarra, Pawlowski ve Lodygin, takımla ilk antrenmanlarına çıkarken futbolculara hoş geldin partisi de düzenlendi.
Futbolcular, antrenmana
ısınma çalışmaları ile
başladı. Top kapma organizasyonu
sonrası koordinasyon
çalışmaları yapan
Gaziantep ekibi, antrenmanı
çift kale maçla tamamladı.