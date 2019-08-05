Güneş çarpması ve müdahale süreci

BUGÜN NELER OLDU

Küreselısınmanın hızla devam etmesiyle yaşanan sıcaklık artışı sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar, sıcak hastalıklarında artış yaşadığımız şu günlerde ölümcül sonuçlar doğurabilen güneş çarpması ve etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Ağar, sıcak çarpması olarak da bilinen güneş çarpmasının aşırı sıcağa maruz kalınması sonucu vücut ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı olarak vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı ciddi bir hastalık olduğunu ifade etti. Ağar, çevre ısısı çok arttığında vücudun; terleme ve ciltteki kan damarlarının genişlemesiyle ısıyı dengelemeye çalıştığını ve bu durum daha fazla telafi edilemediğinde sıcak nedeniyle hastalık oluştuğunu kaydetti. Ağar, sıcak hastalıklarının en ağır formu olan güneş çarpmasının, 'Klasik sıcak çarpması' ve 'Egzersize bağlı sıcak çarpması' olarak adlandırılan 2 farklı türü olduğunu söyledi. Ağar, özellikle kronik hastalıkları olanların, 65 yaş üzeri kişilerin, 5 yaş altı çocukların, gebelerin ve aşırı sıcak ve nemli havada egzersiz yapan bireylerin risk altında olduğunu söyledi.