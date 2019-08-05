Tarihi köprü çevresine piknik alanı istiyorlar

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Gaziantep'inAraban ilçesinde vatandaşlar, restore edilen tarihi Septimius Severus Köprüsü'nün çevresindeki alanı, piknik alanı olarak kazandırılmasını istiyor. Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'nde, 2018 yılında tamamlanan restorasyon çalışmaları tamamlanmasının ardından ilçe halkı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi köprü çevresinde düzenleme çalışması başlatılarak aile piknik alanı yapılmasını istiyor. Köprünün restorasyonu, Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın programına alınmış ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında da tamamlanmıştı. Bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Septimius Severus Köprüsü çevresinde düzenleme çalışması yapılarak aile piknik alanı yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yardım bekliyor.