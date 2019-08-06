Gazişehir basket oynadı!

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, sezon hazırlıklarını salonda
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlı ekip, yoğun sis ve sağanak nedeniyle spor salonunda çalıştı.
Teknik direktör Marius Sumudica
yönetiminde
antrenman yapan futbolcular,
ısınma hareketleriyle
başladıkları çalışmada,
iki gruba ayrılarak basketbol
oynadı.
TOPUK'TA SİS VARDI!...
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, yoğun sis ve sağanak nedeniyle spor salonunda iki gruba ayrılarak basketbol oynadı.
LİGE ODAKLANDI
Yeşil sahadaki hünerlerini salonda da gösteren Gazişehirli futbolcular keyifli dakikalar yaşadı. Rumen teknik adam Sumudica, basketbol maçını dikkatle takip etti.
Sumudica, "Kamp dönemi oldukça verimli geçiyor. Bu dakikadan itibaren lige odaklandık. İlk maçımızı güçlü bir rakip ile oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Hedefimiz İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmek"
diye konuştu.