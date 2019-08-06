Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gazişehir basket oynadı!

Gazişehir basket oynadı!

Gazişehir Gaziantepli futbolcular hünerlerini bu kez potada gösterdi. Salonda çalışan kırmızısiyahlı ekibin oyuncuları oynadı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Gazişehir basket oynadı!
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlı ekip, yoğun sis ve sağanak nedeniyle spor salonunda çalıştı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları çalışmada, iki gruba ayrılarak basketbol oynadı.

TOPUK'TA SİS VARDI!...
Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, yoğun sis ve sağanak nedeniyle spor salonunda iki gruba ayrılarak basketbol oynadı.

LİGE ODAKLANDI
Yeşil sahadaki hünerlerini salonda da gösteren Gazişehirli futbolcular keyifli dakikalar yaşadı. Rumen teknik adam Sumudica, basketbol maçını dikkatle takip etti. Sumudica, "Kamp dönemi oldukça verimli geçiyor. Bu dakikadan itibaren lige odaklandık. İlk maçımızı güçlü bir rakip ile oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Hedefimiz İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmek" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazişehir basket oynadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN