Gazişehir basket oynadı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekiplerinden, sezon hazırlıklarını salondayaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktöryönetimindeantrenman yapan futbolcular,ısınma hareketleriylebaşladıkları çalışmada,iki gruba ayrılarak basketboloynadı.Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, yoğun sis ve sağanak nedeniyle spor salonunda iki gruba ayrılarak basketbol oynadı.Yeşil sahadaki hünerlerini salonda da gösteren Gazişehirli futbolcular keyifli dakikalar yaşadı.Sumudica,diye konuştu.