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: İddialı geliyoruz

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Gökhan Sazdağı: İddialı geliyoruz
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Gökhan Sazdağı, Bolu kampından Adanasporlulara seslendi. Gökhan, "İlk olarak Adana'da kampı iyi geçirdik. Adana'daki kampta fiziksel olarak önemli bir aşama kaydettik. Aramıza yeni gelen arkadaşlarla birlikte daha da güçlendik. Adaptasyon sağlandıktan sonra daha iyi oluruz" dedi. Başarılı futbolcu, "İkinci etapta ve şimdiki etabımızda her şey yolunda gidiyor. Daha da transfer olacaktır. Bu etaplar verimli geçti. Her şey iyi gidiyor. Güzel bir aile ve takım olacağız. Taraftarları her zaman destek oldu. Sizlerde bizi destekleyin her beraber bu yolda yürüyelim. Zira bu yolun sonunda başarı olacaktır" diye konuştu.
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Gökhan Sazdağı: İddialı geliyoruz
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