Olba yolları için çalışmalar başladı

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MersinÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda projeyle ilgili teknik bilgi verildi. Erdemli ilçesinin tanıtımını yapan "Kıyılardan Dağlara, Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi" hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Naycı, projeyi Mersin Üniversitesi (MÜE), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Mersin Müzesi işbirliğinde hazırlandığını söyledi. Projeye Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından mali destek verildiğini anımsatan Naycı, projenin yaklaşık 18 ay süreceğini ve 250 bin lira bütçeli olduğunu kaydetti. Hedefimiz Erdemli bölgesinde Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları temalı yerel destinasyonları oluşturmak diyen Naycı, proje güzergahındaki yerel halkı projeye dahil etmek istediklerini kaydetti.