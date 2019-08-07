Hereke İpek Halıcılık bu kursta yaşatılıyor

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hem meslek öğreniyor hem para kazanıyor. 7.5 ay eğitim alan kursiyerler kursun sonunda ise mesleklerini irca etmek için yetkililerden destek bekliyor. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Özgür Mecit, halı dokuma kursuna katılan öğrencilerin 16 ile 55 yaş arasında olduğunu söyledi. Müdür Yardımcısı Mecit, Kursun eğitim süresinin 145 iş günü yani 7,5 ay olduğunu belirtirken kursa katılanlara günlük 30TL ücret ve genel sağlık sigortası İŞKUR tarafından karşılandığını da söyledi. Kursiyerlerin yemek, yol ve kullanılacakları malzemeler devlet tarafından verildiğini söyleyen Özgür Mecit, " İpek halı dokurken 200- 260 ilmek atılmaktadır. Kursiyerler bu sayının dışına çıktığı zaman halının şekli bozulur. Bu yüzden halılara ilmek atılırken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Buraya gelen kursiyerlerimize ipek halı ve normal halı modelleri vererek onlara öğretiyoruz" dedi.