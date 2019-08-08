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70 BIN FISTIK çamı dikilecek

milletvekili , Alaybeyli köyünü ziyaret ederek, dikilecek 70 bin fıstık çamı hakkında bilgi alarak araziyi gezdi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
70 BIN FISTIK çamı dikilecek
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, Hatay İl Orman Müdürü, Alaybeyli köyü muhtarı ve köylülerin katılımıyla Hatay milletvekili Hüseyin Yayman Alaybeyli köyüne bu kış dikilecek fıstık çamlarıyla ilgili yerinde bilgi aldı. Yayman, köyü ve ağaçlandırma sahasını kalabalık bir heyetle ziyaret etti. Kırıkhan'ın hemen üstünde ve Beyazıdı Bestami Hazretlerinin türbesinin yanında yer alan ağaçlandırma sahasına bu yıl 70 bin fıstık çamı fidesi dikilmesine karar verildi. Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş "Bu yıl sonunda Kırıkhan'da ağaçlandırma çalışmalarına hız vereceklerini ve 70 bin çam ve zeytin fidanı dikimi yapacaklarını dile getirdi. Milletvekili Yayman ise "Tabiatı seven; insanı ve kendini sever. Benim Sadık yarim kara topraktır, diyen Aşık Veysel gibi tabiatı sevmeye, ağaç dikmeye, çevreyi korumaya, gölleri ve ırmakları kirlilikten kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti hükümeti olarak doğayı ve yeşili korumaya devam edeceğiz" dedi.
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