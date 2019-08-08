Meslek yüksekokulu mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepÜniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 10. Yıl mezunlarını törenle verdi. Mezuniyet töreninde konuşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu öğrencilere, "Daha iyisini, hak ettiğiniz işi bulana kadar muhakkak boş durmayın. Kendinizi, kendi alanınızda özellikle geliştirin" dedi. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, 235 öğrenci diplomalarını aldı. Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın ilk bin üniversitesi içinde olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Türkiye'deki 206 üniversite içerisinde de çoğu endekslerde ilk 20'nin içerisinde yer alıyoruz" dedi.