Bayramlık diktiler

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan Çamlıtepe Aile Merkezi'nde giyim kursuna katılan kadınlar, Kurban Bayramı öncesinde hem kendileri hem eşleri hem de çocukları için bayramlık kıyafetler dikiyorlar. Kadınlar, dikmiş oldukları onlarca etek, gömlek, çocuk elbisesi ve genç elbisesini uygun fiyata dikmenin mutluluğunu yaşıyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI TASARIMLAR

Şehitkamil Belediyesi Çamlıtepe Aile Merkezi'nde giyim kursu gören kursiyerler, öğrendikleri bilgileri aile ekonomilerine faydalı olacak şekilde değerlendiriyor. Etek, gömlek, çocuk, genç ve yetişkin kıyafetlerini uygun fiyata almış oldukları kumaşlarla diken kursiyerler, bunun yanı sıra internet ortamında beğendikleri elbiseleri de kendileri tasarlayarak dikme imkanı buluyor. Kursta aldığı bilgilerle kıyafet dikmeyi öğrendiğini söyleyen evhanımı Safiye Bozkurt, "Burada aldığımız eğitimle kendi kıyafetlerimizi kendimiz dikiyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla da birlikte bayramlık kıyafetler dikiyoruz. Uygun fiyata aldığımız kumaşları burada kesip biçerek, istediğimiz şekilde tasarlayıp dikiyoruz" dedi.



DİKİŞ VE NAKIŞ EĞİTİM

Aile Merkezi'nde 25 kursiyere dikiş ve nakış eğitim verdiklerini söyleyen bildiren Giyim Kursu Hocası Hilal Koçaslan ise, "Kursiyerlerimizin çoğunluğu nakış dikişi daha yeni öğrendi. Giyim kursuna yoğun bir ilgi var. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla da birlikte kursiyerlerimizle birlikte bayramlık kıyafetlerini kendilerinin üretmelerini istedik. Güzel kıyafetler ortaya çıktı" diye konuştu.