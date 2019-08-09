Karboğazı Doğa ve Spor Festivali renkli geçti

BUGÜN NELER OLDU

KarboğazDoğa ve Spor Festivali birbirinden zengin içerikli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler vatandaşlar, dolu dolu 3 gün 3 gece geçirdi Doğa tutkunları, dağcılar ve sporcular festival kapsamında düzenlenen aktivitelere katılım sağladı. Festivalde çadır kuran kampçılar, Şair Sezai Sarıoğlu'nun şiirlerini geceyi aydınlatan kamp ateşi etrafından beğeni ile dinlediler. Etkinliğin ikinci gününde ise vatandaşlar, Ünlü Türk Rock Grubu Bulutsuz Özlemi'nin seslendirdiği şarkılarıyla doyasıya eğlenip, unutulmaz bir akşam yaşadılar. Bunun yanı sıra Festivalde, doğa yürüyüşü, tırmanış, okçuluk, sinema gösterimi, Kent Orkestrası konseri, Utku Erişik Belgesel Gösterimi, çocuklara yönelik tiyatro, kamp ateşi etrafında söyleşiler, fotoğraf yarışması ve çeşitli spor aktiviteleri yer aldı.