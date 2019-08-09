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Yayalar ve sürücüler bilgilendirildi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Yayalar ve sürücüler bilgilendirildi
Gaziantep'te trafik güvenliğini arttırmak ve kazaların önüne geçebilmek için yayalara ve araç sürücülerine yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. 'Yaya Öncelikli Trafik' için yayalar ve araç sürücüleri bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi dolayısıyla Gaziantep'teki farkındalık faaliyetleri kapsamında yayalara ve araç sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı. "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Fevzi Çakmak Bulvarı Sankopark Alışveriş Merkezi önündeki yaya geçidinde yapılan etkinlik ile araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıtıldı. Araç sürücülerine, yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehitkamil Trafik Grup Amiri Komiser Yardımcısı Aslan Çetince, "İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı olarak ilan edildi. Biz de konu ile ilgili trafik şube müdürlüğü olarak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.
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