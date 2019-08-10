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Can’dan Engelliler Derneğine ziyaret

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
Can’dan Engelliler Derneğine ziyaret
SİLİFKE Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altun, Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş ile yönetimini ziyaret etti. Engelliler Derneği Başkanı Ateş ile yönetimini dernek binasında ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altun, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Başkan Yardımcısı Can, "Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin yürüttüğü çalışmalarda engelli bireylerimizin de dâhil olacağı stratejiler belirlemek büyük önem arz etmektedir" dedi.
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Can’dan Engelliler Derneğine ziyaret
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