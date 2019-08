Can’dan Engelliler Derneğine ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altun, Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş ile yönetimini ziyaret etti. Engelliler Derneği Başkanı Ateş ile yönetimini dernek binasında ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Emine Can ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hatice Selda Altun, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Başkan Yardımcısı Can, "Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin yürüttüğü çalışmalarda engelli bireylerimizin de dâhil olacağı stratejiler belirlemek büyük önem arz etmektedir" dedi.