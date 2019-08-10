Küresel pazara ortak tekstil üretim hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi Hindistanlı Reliance Industries ve Türkiye'nin tekstil devlerinden Kıvanç Tekstil, global giyim markalarına sürdürülebilirlik özellikli R|Elan™ GreenGold 2.0 kumaş ürünlerini birlikte üretmek üzere el sıkıştı. Adana'nın önemli işdamları İsa Tuzcu, Remzi Kar, İmam Gazali Hıradağı, İsrafil Uçurum, Süleyman Sönmez, Recep Çalışkan, Salih Sütçü, Erdoğan Şire Zeki Kıvanç'ı bu gururlu gününde yalnız bırakmadı. Reliance Industries (RIL) ve Kıvanç Tekstil, dünyada gittikçe artan çevre dostu giysi talebini karşılamak için, perakendecilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümlerini birlikte sunacak ve bundan böyle polyester karışımlı kumaşlar RIL'in Recron® GreenGold sürdürülebilir elyaflarından yapılacak. Kıvanç Tekstil, R|Elan™ GreenGold kumaşları üretimi ve pazarlamasının yanı sıra Recron® GreenGold markasının Türkiye'deki tek distribütörü olarak, dokuma ve örme segmentleri için elyaf ve iplik ürünlerini de pazara sunacak. Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonuyla yola çıktık. Yenilikçiliğimiz ve kalitemizle, dünya modasına yön veren markaların bir numaralı tercihi olma vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için elyaftan kumaşa kadar üretimin her aşamasında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızdan asla taviz vermedik" dedi. Kıvanç, "Reliance Industries ile ortaklık, misyonumuzu gerçekleştirmede önemli bir girişim. Recron® GreenGold elyaflarının ve ipliklerinin münhasır distribütörlüğü ve R|Elan™ GreenGold kumaşlarının üreticisi olmak bize hızlı büyüme fırsatları sağlayacak. Görevimizi gerçekleştirme yolunda ilerleyen ve bizim için kapıları açan Reliance'e müteşekkiriz" diye konuştu. Reliance-Polyester'in marketing direktörü Gunjan Sharma ise, "Kıvanç Tekstil gibi dünyaca tanınmış bir şirketle işbirliği yapmak bize büyük bir gurur veriyor" dedi.