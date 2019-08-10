Kurum ıçı antrenör toplantısı yapıldı

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme Şube Müdürü Metin Yavuz
tarafından, Menderes Spor Salonu
'nda kurum içi antrenör değerlendirme toplantısı yapıldı. Değişen yeni kurallar ve çalışma sistemleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, fikir alışverişinde bulunulan toplantı verimli geçti. Antrenörlerle gündem maddeleri ve branşları ile ilgili genel durum ve başarı değerlendirmesi noktasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.
Ayrıca toplantıda gündem dışı olarak antrenörlerin sorunları ve çözüm önerileri oldu.