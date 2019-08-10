Kurum ıçı antrenör toplantısı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme Şube Müdürütarafından,'nda kurum içi antrenör değerlendirme toplantısı yapıldı. Değişen yeni kurallar ve çalışma sistemleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılarak, fikir alışverişinde bulunulan toplantı verimli geçti.Ayrıca toplantıda gündem dışı olarak antrenörlerin sorunları ve çözüm önerileri oldu.