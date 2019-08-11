Batı Nil Virüsü paniğe neden oldu

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kaya Süer, çok uzun yıllara dayanan batı nil virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kaya Süer, "Hastalığın tedavi şekli semptomatiktir. önemsenip, şüpheli durumlarda hastaneye başvurulması gerekmektedir. Bu virüsten dolayı hayatını kaybeden kişilerin bir çoğunda altta yatan hazırlayıcı faktörler bulunmaktadır. Virüse yakalanan kişilerin yaklaşık %80'ninde hiçbir belirti görülmemektedir" dedi. Batı Nil Virüsünün yaklaşık elli yıldan belli dünya üzerinde bilinen bir virüs olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Batı Nil Virüsü vakalarının adamızda da görülmeye başladığını, bu anlamda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde iki vakadan şüphelenildiğini belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan iki vakaya gerekli tetkiklerin yapılmaya başlandığını söyledi.