Çocukları küçük oyuncaklarla sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

medyadan başlattığı kampanyayla Türkiye'nin farklı noktalarından gönderilen oyuncakları toplayan Seyfettin Alpaslan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da köylerde yaşayan çocukların yüzünü, Kurban Bayramı'nda vereceği hediyelerle güldürecek. Adana'da kuru temizlemecilik yapan ve zaman zaman çeşitli hediyeler sunduğu çocuklarca "Seyfettin ağabey" diye anılan Alpaslan, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da köylerde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Hayatında hiç oyuncağı olmamış köy çocuklarını mutlu etmek için harekete geçen Alpaslan, sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.