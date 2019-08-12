EHIK’in gündemi engellilerde spor oldu

BUGÜN NELER OLDU

YAKIN Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi (EHİK) üyeleri ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Takım Antrenörü Hüseyin Dayı ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurul Başkanı Günay Kibrit ile genelde engelli hakları, özelde de engellilerde spor konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda engelli vatandaşların eğitim ve istihdam konularına ek olarak; devletteki uygulama standartları, yerel yönetimlerin yaptırım gücü, özelden genele doğru her geçen gün artarak devam eden çarpık yapılaşma ve diğer fiziki engeller konuları irdelendi. Bunların yanı sıra erişim ulaşım ver dolaşıma ilişkin politikalar, eğitimde pilot uygulamalar yanında engelli vatandaşların topluma kazandırılması eksenindeki sosyal politikalar değerlendirildi.