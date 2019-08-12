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Silifkeli folklorcular ’den başarıyla döndü

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
Silifkeli folklorcular KKTC’den başarıyla döndü
SILIFKE Belediyesi Halk Oyunları Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası halk dansları festivalinden döndü. Halk oyunları gurubu ile birlikte Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'u makamında ziyaret eden gurup sorumlusu Sefa Özbaydağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından Silifke Belediyesine gönderilen plaket ve çeşitli hediyeleri takdim etti. Başkanvekili Altunok'a Silifke folkloruna verdiği destekler için teşekkür eden Halk Oyunları Sorumlusu Özbaydağ, "Ekibimiz KKTC'de düzenlenen uluslararası festivalde Rusya, Fransa, Makedonya, Meksika, Endonezya ve Sırbistan'dan gelen halk oyunları gurupları ile Türkiye'yi ve ilçemiz Silifke'yi en iyi şekilde temsil etti. Burada yaptığımız gösterilerle Silifke'mizin müziği ve oyunlarının uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağladık" dedi.
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Silifkeli folklorcular KKTC’den başarıyla döndü
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