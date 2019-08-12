Vali Demirtaş’tan bayram ziyaretleri

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, bayramlaşma programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile şehit aileleri, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve son olarak da Adana Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Bayramın manevi atmosferine uygun olarak birlik ve beraberlik içinde kutlanmasına özen gösteren Vali Mahmut Demirtaş, bayram ziyaretlerini Şehit Polis Memuru Serdar Kazar ve Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in aileleriyle sürdürdü. Ailelerin hal ve hatırlarını sorarak onlarla sohbet eden ve Kurban Bayramlarını kutlayan Vali Demirtaş, şehitlerin milletimize emanet ettiği ailelerinin daima yanlarında oldukları mesajını verdi. Vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizin ülkemizin medarı iftiharı olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Şehitlerimiz sayesinde bu topraklar üzerinde refah içinde özgürce yaşıyoruz. Bu gerçeği çok iyi bilen aziz milletimiz de daima şehitlerine, gazilerine ve ailelerine sahip çıkmış, onları baş tacı etmiştir. Devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızda olduğumuzu bu vesileyle belirtmek isterim" dedi.Şehit ailelerinin buruk geçen bayram sevincine ortak olan Vali Demirtaş, şehitlerin ölümsüz hatıralarının Türk milletinin kalbinde sonsuza kadar var olacağını dile getirdi. Vali Demirtaş, Adana Çocuk Evleri Sitesini de ziyaret ederek çocukların bayram heyecanına ortak oldu. Ziyarette çocuklarla sohbet eden Vali Demirtaş, onlara çeşitli hediyeler verdi.