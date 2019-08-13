ATDSK’lı raketler yaz kupasında da birinci oldu

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ADANA Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcuları Yaz Kupası'nda tam anlamıyla kupaları topladı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun 12 Yaş Yaz Kupası-3 Türkiye Serisi Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalistleri ATDSK'lı raketler oldu. Ege Büyüktaş tek erkeklerde şampiyon olurken, ikincilik kupasını Halil Arman Andırın kaldırdı. Çift Erkeklerde de yine Emre Öztürk ve Ege Büyüktaş çifti şampiyonluk gururunu yaşattı. Kulüp Başkanı Ali Refah Keskin, sporcularının çok önemli bir başarının altına imza attığını belirterek, "Turnuvaları derece ile kapatmak bizim için önemli. Güçlü bir altyapımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz" diye konuştu.