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Hız ve dikkatsizlik can alıyordu

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Hız ve dikkatsizlik can alıyordu
GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Nurdağı-Bahçe yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut Ö.(45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü, Osman Tetikciye'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Hız ve dikkatsizlik can alıyordu
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