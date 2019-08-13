Tarsus 11 yabancı öğrenciyi yaz kampında konuk etti

BUGÜN NELER OLDU

Rotary Kulübü'nün yaz kampına katılan 11 yabancı öğrenci kentin ören yerlerine ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Kulüp Başkanı Dilay Şemsi, İspanya, Macaristan Çekya, Romanya, Hırvatistan, Avusturya, Hollanda, Rusya ve Brezilya' dan gelen 11 öğrenci yaz kampı çerçevesinde Tarsus ve çevresinin tarihi ve turistik yerlerini geliştirdiklerini Türk örf ve adetleri ile gelenek ve göreneklerini onları aktardıklarını söyledi. Uluslararası kısa dönem gençlik değişim programı çerçevesinde Tarsus'a gelen ve yaşları 14-18 arasında bulunan yabancı öğrencilerin Doğu Akdeniz yaz kampında 15 gün süreli konuk ettiklerini belirten Başkan Şemsi, "Dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler ve aileleri ile dostluk Köprüsü kuran Tarsus Rotary Kulübü ve Rotary Kulübü üyeleri Tarsus ve Türkiye'yi dünyaya tanıtacak onları da birer barış elçisi olarak yaratmış olmaktan gurur duyduk" diye konuştu.