Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tarsus 11 yabancı öğrenciyi yaz kampında konuk etti

11 yabancı öğrenciyi yaz kampında konuk etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
Tarsus 11 yabancı öğrenciyi yaz kampında konuk etti
TARSUS Rotary Kulübü'nün yaz kampına katılan 11 yabancı öğrenci kentin ören yerlerine ve doğal güzelliklerine hayran kaldı. Kulüp Başkanı Dilay Şemsi, İspanya, Macaristan Çekya, Romanya, Hırvatistan, Avusturya, Hollanda, Rusya ve Brezilya' dan gelen 11 öğrenci yaz kampı çerçevesinde Tarsus ve çevresinin tarihi ve turistik yerlerini geliştirdiklerini Türk örf ve adetleri ile gelenek ve göreneklerini onları aktardıklarını söyledi. Uluslararası kısa dönem gençlik değişim programı çerçevesinde Tarsus'a gelen ve yaşları 14-18 arasında bulunan yabancı öğrencilerin Doğu Akdeniz yaz kampında 15 gün süreli konuk ettiklerini belirten Başkan Şemsi, "Dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler ve aileleri ile dostluk Köprüsü kuran Tarsus Rotary Kulübü ve Rotary Kulübü üyeleri Tarsus ve Türkiye'yi dünyaya tanıtacak onları da birer barış elçisi olarak yaratmış olmaktan gurur duyduk" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus 11 yabancı öğrenciyi yaz kampında konuk etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN